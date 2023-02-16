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Giriş Tarihi: 17.2.2023

Can dostlar onlarca hayatı kurtardı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Can dostlar onlarca hayatı kurtardı
Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın felaketinde yerli ve yabancı kurtarma ekiplerinin en büyük yardımcıları ise afet bölgelerinin isimsiz kahramanları arama kurtarma köpekleri oldu. Malezya'nın iz sürücü köpekleri Denti ve Frankie, Gaziantep'te 11 Şubat'ta enkaz altında 6 gün kalan 5 aile üyesini kurtardı. Tayland'dan gelen Sierra ve Sahara adlı golden retriever cinsi iki dişi köpek Hatay'da 10 kişinin enkazdan çıkarılmasını sağladı. Hindistan'dan gelen Romeo ve Julie isimli iki kurtarma köpeğinin yardımıyla 6 yaşındaki Beren 9 Şubat'ta enkazdan sağ çıkarıldı. PAK'IN 4 KÖPEĞİNDEN 80 CAN
Kahramanmaraş'ta depremin 227'nci saatinde enkaz altından mucizevi bir şekilde çıkarılan Cemile Kekeç (74), Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinin, "Hachiko ve Max' adlı köpekleri sayesinde kurtarıldı. Köpeklerin tepki verdiği yerlere yoğunlaşan ekipler, Kekeç'i sağ olarak kurtardı. Işıl, Hermes, Hachiko ve Max isimli köpekler 80 kişinin kurtulmasını sağladı.

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Can dostlar onlarca hayatı kurtardı
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