Can Dostlarımız Operasyonu’nda 37 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde köpek dövüşü yaptıranlara yönelik düzenlenen Can Dostlarımız Operasyonu'nda 2 organizatör ile 35 kişinin suçüstü yakalandığını, 6 köpeğin kurtarıldığını açıkladı. Gözaltına alınan 37 kişiden 8'i hakkında "kumar oynanması için imkan sağlamak" ve "Hayvan Hakları Kanunu'na muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldığını belirten Yerlikaya, "Diğer şahıslar hakkında da Hayvan Hakları Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yürütülmekte olup, köpek dövüşünde bahis oynayan 37 şahsa ayrıca Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesi gereği para cezası (toplam 150 bin 35 TL) kesildi" bilgisini verdi. Koruma altına alınan 6 köpek ise hayvan barınağına teslim edildi.