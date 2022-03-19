Can dostlarını zehirli tavuk mu öldürdü?

Kocaeli'nin Karamürsel İlçesinde zeytinlik alanda bazı vatandaşlar tarafından beslendiği öğrenilen sokak köpekleri, iddialara göre bölgeye poşet içerisinde bırakılan tavukları yedikten sonra öldü Durumu fark eden vatandaşlar, olayı polise bildirdi. Polis poşette bırakılan tavuklardan ve hayvanlardan aldıkları numuneleri incelenmek üzere İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Platin Pek, gelen ihbar üzerine dernek olarak polis ve belediye ekipleri ile bölgeye gittiklerimi, veterinerin hekimin incelemelerde bulunduğunu duyurdu. Ayrıca ilk tespitlere köpeklerin zehirlenmiş olabileceğini ifade etti. Tek, ayrıca bu olayın peşini bırakmayacaklarını duyurdu.