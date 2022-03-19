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Giriş Tarihi: 19.3.2022 12:41 Son Güncelleme: 19.3.2022 13:34

Can dostlarını zehirli tavuk mu öldürdü?

ABBAS ÇAKAR
Can dostlarını zehirli tavuk mu öldürdü?

Kocaeli Karamürsel İlçesinde vatandaşlar tarafından beslendiği öğrenilen sokak köpeklerinden 5’i, iddialara göre bölgeye poşet içerisinde bırakılan tavukları yedikten sonra öldü. Vatandaşların ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli'nin Karamürsel İlçesinde zeytinlik alanda bazı vatandaşlar tarafından beslendiği öğrenilen sokak köpekleri, iddialara göre bölgeye poşet içerisinde bırakılan tavukları yedikten sonra öldü Durumu fark eden vatandaşlar, olayı polise bildirdi. Polis poşette bırakılan tavuklardan ve hayvanlardan aldıkları numuneleri incelenmek üzere İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Platin Pek, gelen ihbar üzerine dernek olarak polis ve belediye ekipleri ile bölgeye gittiklerimi, veterinerin hekimin incelemelerde bulunduğunu duyurdu. Ayrıca ilk tespitlere köpeklerin zehirlenmiş olabileceğini ifade etti. Tek, ayrıca bu olayın peşini bırakmayacaklarını duyurdu.

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Can dostlarını zehirli tavuk mu öldürdü?
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