Can dostunun ölümü hakkında suç duyurusunda bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Hatice Ekmekçi, çok sevdiği 'Yattarası'nı 5 yıl önce sahiplendi, her şeyiyle ilgilendi, can dostu oldu. Ekmekçi, kedisi idrar yolu şikayetiyle bir veteriner kliniğine bıraktı. Veteriner hekim tarafından tedaviye alındı. Kedisini veterinere bıraktıktan sonra durumu daha da kötüye gittiğini belirten Hatice Ekmekçi, gün geçtikçe başka şikayetleri olduğunu dile getirdi. Veteriner tedaviden sonra kediyi Ekmekçi'ye verdi. Ekmekçi, Yattara'nın durumu iyi olmadığı için başka veterinere götürdü. Ancak, kısa bir süre sonra kedi öldü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Çok sevdiği kedisini kaybeden Ekmekçi, ölüm nedenini öğrenmek için idari tahkikat başlatılması için harekete geçti. Kedisinin ihmal yüzünden öldüğü gerekçesiyle Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu. Şikayet üzerine veterinerin tedavi sürecindeki kayıtlar incelendi. Herhangi bir aykırılık tespit edilmedi. Kedisinin ihmal yüzünden öldüğünü dile getiren Ekmekçi, veteriner hakkında Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"BİR CAN EMANET ETTİM"

Ekmekçi, kedisinin ölüm nedenini merak ettiğini, eğer bir ihmal varsa sorumlularının cezalandırılmasını istediğini kaydetti. Ekmekçi, "Kedimin idrar yolu şikayeti vardı. Veteriner tedaviye aldı. Bir süre sonra kedimde başka şikayetler olmaya başladı. Ağzından köpük geldi, halsizleşti. Bir gün veteriner kedimin almamı istedi. Ancak kedimin durumu çok kötüydü. Ben bunu dile getirdim. Gayet sağlıklı, hareketli, emanet edip orda işlemden sonra kötüleşti ve ölmek üzere bana teslim ettiler. Kedim 2 saat sonra başka veterinerde öldü. Orda giderek kötüleşiyor en son bakıyorlar ki ölecek burada ölmesin diye alin götürün diyorlar. Ama kedim can çekişirken bana verdiler. Bende başka veterinere götürdüm. Kısa bir süre sonra kedim öldü. Ben veterinere bir can emanet ettim. Kedim neden öldü öğrenmek istiyorum. Başkalarının can dostları ölmesin, eğer bir ihmal varsa sorumluları cezasını alsın" dedi.