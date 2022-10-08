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Giriş Tarihi: 9.10.2022

Can kurtaran manevra

Kalp ritmi yavaşlayan 15 yaşındaki Yaser Homs, otobüste fenalaştı. Şoför Selahattin Bila, yolcuları indirip direksiyonu hastaneye kırdı. Jandarma eskortluğunda hastaneye yetiştirilen genç hayata tutundu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Can kurtaran manevra
Bursa'nın İnegöl ilçesinde İNULAŞ A.Ş'de halk otobüsü şoförlüğü yapan Selahattin Bila, geçtiğimiz salı günü yolcularını alarak yola koyuldu. Otobüste bulunan Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampusu öğrencisi Suriyeli Yaser Homs, bir süre sonra göğsünün ağrıdığını söyleyerek, şoför Bila'dan yardım istedi. Gencin fenalaşmasının üzerine Bila, diğer yolcuları indirerek hastaneye doğru ilerlemeye çalıştı.



HASTA VAR, YOLU AÇIN
Bu sırada Bila, seyir halindeki jandarma ekibini durdurup, "Araçta hasta var, bana yolu açar mısın" dedi. Bunun üzerine jandarma ekibi de sirenlerle yolu açarak, hastaneye kadar otobüse öncülük etti. Bila, fenalaşan genci İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü, kucağında acile taşıdı. Acil serviste müdahale edilen Homs'un kalp ritimlerinin azaldığı tespit edildi. Bir süre takibi yapılan Yaser Homs, taburcu edildi. Şoförün, öğrenciyi hastaneye yetiştirmeye çalıştığı anlar, araç içi kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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