Can pazarı

KocaeliKartepe’de TIR’ın dorsesine çarpan otomobil, metrelerce sürüklendi. Yarısı, dorsenin altına giren otomobilde sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı
Kaza, önceki gece Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Eray S. yönetimindeki otomobil, D-100 karayolu üzerinde önünde ilerleyen M.A. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. TIR sürücüsü bir süre ilerledikten sonra, diğer sürücülerin uyarması ile hemen durdu. Yarısı dorsenin altında kalan otomobilin sürücüsü, bulunduğu yerde sıkıştı. Kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücü Eray S.'yi kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Polis ve jandarma ekipleri ise D-100 karayolu İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Dorsenin altında adeta ölüm kalım savaşı veren sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücüler ile kurtarma çalışmasını meraklı gözlerle izledi. Eray S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.