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Giriş Tarihi: 5.12.2022

‘Can tertip’ler 39 yıl sonra bir araya geldi

Diyarbakır’da askerlik görevlerini yaparken dost olan emekli Albay Hasan Nefes ve 13 askeri, 39 yıl sonra Konya’da bir araya geldi, eski günleri yadetti

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‘Can tertip’ler 39 yıl sonra bir araya geldi
Uşak, Bursa, Konya, İstanbul, Zonguldak, Kırklareli, Çanakkale, Aksaray ve Türkiye'nin birçok şehrinden askerler, vatani görevlerini yerine getirmek için 1982- 83 yıllarında Diyarbakır Silvan'da gitti. O dönem genç bir subay olan Hasan Nefes, askerlerine bir 'baba' şefkati ile yaklaşıp onlarla arkadaş oldu. Askerlikleri bitti ama birbirleri ile olan irtibatları hiç kopmadı.




KONYA'DA BULUŞTULAR
Asker arkadaşları birbirleri ile telefonla irtibat kursa da bir araya gelmek istiyorlardı. Konya'da bir pastanede usta olarak çalışan Murat Gözen bu sorumluluğu alarak ev sahipliği yapmak istedi. Emekli Albay Hasan Nefes ve askerleri Gözen'in daveti üzerine Konya'ya geldi. Şimdi birçoğu emekli olan asker arkadaşları doyasıya hasret giderdi. Duygu dolu anlarında yaşandığı buluşmada, 'can tertip'ler şehri gezip, eski anıları yad etti.




"TEKRAR BİR ARADAYIZ"
Buluşmadan dolayı mutlu olduğunu belirten emekli Albay Hasan Nefes, "Bu memleket ve millete birlikte hizmet ettiğimiz güzel kardeşlerimizle tekrar bir arada olmanın gururunu yaşıyorum" dedi. Buluşmayı organize eden Murat Gözen ise, "Yıllar önce birkaç arkadaşımızla birlikte İzmit'te bir komutanımızı ziyarete gitmiştik. Onun dışında bir araya gelemiyorduk. Telefonla konuşurken 'neden bir araya gelmeyelim dedik' ve buluştuk. Bu duygu kelimelerle anlatılmaz. Duygu dolu anlar yaşandı. Dile kolay 39 yıl sonra bir araya geldik. Bundan sonra bu buluşmaları daha da arttıracağız" şeklinde konuştu.

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‘Can tertip’ler 39 yıl sonra bir araya geldi
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