Can yeleklerini kıyıya bırakmışlar

İstanbul Kartal'da Metin Arda Tetik ve Muhammet Avşar adlı arkadaşların 25 Nisan'da denizde faciayla biten bot gezisine ilişkin soruşturmada çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Kayalıklara çarparak alabora olan botta, 23 yaşındaki Avşar öldü, 22 yaşındaki Tetik ise yaralı kurtarıldı. Ölümle sonuçlanan olayın baş şüphelisi olarak ifadesi alınan Metin Arda Tetik, "İki adet can yeleği vardı. Yeleklerin bulunduğu yere daha önceden benzin döküldüğü için tehlikeli olabileceğini düşündüm ve yelekleri çıkartıp kayıkhaneye koydum. Olay esnasında botta can yeleği yoktu. Çok çaba harcadım ama onu kurtaramadım" dedi. Tetik, savcılık tarafından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Hâkimlik, Tetik'in ambulansı çağırarak olay yerinden uzaklaşmaması nedeniyle tedbir konularak serbest bırakılmasına karar verdi.