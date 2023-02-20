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Giriş Tarihi: 20.2.2023 22:46

Çanakkale açıklarında 116 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlenen 4 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 116 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi

İHA
Çanakkale açıklarında 116 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Lastik bottaki Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen 'TCSG-8' Sahil Güvenlik botundaki ekipler tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Ayvacık açıklarında düzenlenen 3 ayrı operasyonda ise Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik botlar içindeki Afganistan uyruklu 74 kaçak göçmen kurtarıldı. 4 ayrı operasyonda kurtarılan toplam 116 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Çanakkale açıklarında 116 kaçak göçmen kurtarıldı
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