Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı
ABONE OL
Çanakkale'ninAyvacık ilçesi açıklarında, lastik bot içinde 38 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Burunucu mevkii açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot tespit etti. Ekiplerin "TCSG- 61" botuyla düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalanarak Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na getirildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
ORGANIZATÖRLER TUTUKLANDI
Diğer taraftan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalanan 8 göçmen kaçakçısından 7'sinin tutuklandığını duyurdu.