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Giriş Tarihi: 24.7.2023

Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bot içinde 38 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Burunucu mevkii açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot tespit etti. Ekiplerin "TCSG- 61" botuyla düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalanarak Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na getirildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

ORGANIZATÖRLER TUTUKLANDI
Diğer taraftan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalanan 8 göçmen kaçakçısından 7'sinin tutuklandığını duyurdu.

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Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı
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