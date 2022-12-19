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Giriş Tarihi: 19.12.2022 21:03

Çanakkale açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonlarda 93 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA
Çanakkale açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, "TCSG-905" botuyla düzenledikleri operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise lastik bot içindeki 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan 93 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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Çanakkale açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı
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