Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
Giriş Tarihi: 3.1.2023 01:33

Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonlarda 72 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA
Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot ve can salı tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, "KB-4510", "TCSG-28" ve "KB-4304" botlarıyla düzenledikleri operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 61 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise mobil radar "MORAD-8" tarafından tespit edilen lastik bot içindeki 11 düzensiz göçmen "KB-20" botunca yakalandı.

Karaya çıkarılan toplam 72 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika | Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye Bulgaristan'a doğal gaz satacak
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'den 'Özerklik' itirafı!
Eda Taşpınar'dan camide skandal poz! Tepkiler çığ gibi büyüyor...
Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu Altılı Masa olmasa da 1 Mart'a kadar adaylığını açıklayacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Orta gelirliye konut kampanyası için tarih belli oldu! İki Bakan detayları açıklayacak
Armageddon
Çalışan değil, çalıştıran sorunu
Son dakika | Savaş tüm şiddetiyle devam ediyor! Rus askeri tesisine füzeler yağdı, onlarca asker hayatını kaybetti
FETÖ’cü hâkime İYİ Parti sahip çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA