Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle kapandı
Giriş Tarihi: 3.1.2022 08:30 Son Güncelleme: 3.1.2022 08:38

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle kapandı

DHA
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle kapandı

Gelen bilgiye göre Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sabaha karşı etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Boğaz trafiği, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 04.15'te çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Gemiler de boğazın Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.
Öte yandan Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: 2 ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Aralık ayı için enflasyon beklentisi belli oldu
İBB-PKK birlikteliğine isyan etti: Başıma bir şey gelirse sorumlusu Ekrem İmamoğlu
Hayatı filmdeki terörist rolüyle karardı! 'Hatıra diye paylaştım kabusum oldu'
İyiliğin karşılığı bu mu? Ünlü televizyoncu Ayşe Özgün iyi niyetinin kurbanı oldu!
Uzmanlardan çarpıcı Borsa İstanbul yorumu: 3000 puanı görebilir!
Tevfik Göksu'dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na zor soru: İBB CHP'nin aynası değil mi nerede liyakat?
CHP'li Tanrıkulu'ndan terör tutuklusu dostuna ziyaret: Borcumu yerine getiriyorum
CHP'li başkan ağırlama masrafında rekor kırdı! Tam 8.5 milyon TL
Güney Kore'den bir kişi sınırı geçerek Kuzey Kore'ye gitti
ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle kapandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA