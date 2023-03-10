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Giriş Tarihi: 10.3.2023 19:55

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Malta bayraklı gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.

AA
Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası

Malta'dan Tuzla'ya giden 103 metre uzunluğundaki "Santa Lucia" isimli tankerin makineleri, boğaz geçişi sırasında Kepez önlerinde arızalandı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Türkeli" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları arızayla ilgili bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkörler refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.

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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
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