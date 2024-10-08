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Giriş Tarihi: 8.10.2024 01:08

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi sürüklendi: Karanlık Liman demir sahasına demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen Komorlar bayraklı kuru yük gemisi, römorkörler eşliğinde Karanlık Liman demir sahasına demirletildi.

DHA
Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan gemi sürüklendi: Karanlık Liman demir sahasına demirletildi

İzmir'in Aliağa ilçesinden Bulgaristan'a gitmek üzere hareket eden 100 metre uzunluğundaki Komorlar bayraklı 'RAZOUK' isimli kuru yük gemisi, akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı'nda Karanlık Liman önlerinde makine arızası yaptı.

Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-3' römorkörü sevk edildi.

Diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan kuru yük gemisi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman demir sahasına demirletildi.

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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi sürüklendi: Karanlık Liman demir sahasına demirletildi
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