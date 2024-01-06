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Giriş Tarihi: 6.1.2024 23:01

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan ve sürüklenen tanker kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan ve sürüklenen Panama bayraklı 'ELIJAH' isimli tanker, römorkör eşliğinde götürüldüğü Bozcaada Demir Sahası’na demir attı.

DHA
Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan ve sürüklenen tanker kurtarıldı

Gökçeada açıklarında; İspanya'dan Rusya'ya gitmekte olan 185 metre uzunluğundaki Panama bayraklı 'ELIJAH' isimli tanker, akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı girişinde makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' römorkörü sevk edildi.

Diğer gemi kaptanları ise arıza hakkında bilgilendirildi. Römorkör eşliğinde Bozcaada Demir Sahası'na götürülen gemi, alanda demir attı.

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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan ve sürüklenen tanker kurtarıldı
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