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Giriş Tarihi: 9.6.2022 09:24

Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan gemi demirletildi

DHA
Çanakkale Boğazı’nda makinesi arızalanan gemi demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Türk bayraklı 'Işık-2' isimli gemi, römorkör tarafından çekilerek demir bölgesine götürüldü.

İstanbul'dan İzmir'e giden 130 metre uzunluğundaki Türk bayraklı 'Işık-2' isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken makine arızası yaptı.

Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçecek diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi.
Arızalanan gemi, römorkör tarafından yedeklenerek Karanlık Liman bölgesine çekilip, demirletildi. (DHA)

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Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan gemi demirletildi
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