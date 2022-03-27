Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu
Giriş Tarihi: 27.3.2022 12:50 Son Güncelleme: 27.3.2022 12:50

Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

AA
Çanakkale Boğazı’nda yük gemisi karaya oturdu

Gelen bilgiye göre Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye hazırlanırken Kumkale önlerinde karaya oturan yük gemisi için ekip yönlendirildi.

İskenderun'dan Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'na giden, 82 metre boyundaki Togo bayraklı Gelibolu isimli demir yüklü gemi, henüz belirlenemeyen nedenle boğazın güney girişinde bulunan Kumkale mevkisi önlerinde karaya oturdu.

Gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Türkeli" römorkörü ile "KIYEM-1" adlı hızlı tahlisiye botu ve balık adam ekibi sevk edildi.

Boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları da konuyla ilgili bilgilendirildi.

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Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu
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