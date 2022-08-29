Çanakkale Çadır Kamp Alanları - En İyi, Deniz Kenarı Çanakkale Çadır Kamp Yerleri ve Yol Tarifi

Çanakkale çadır kamp alanları, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. İster deniz kıyısı, ister yeşillikler arasında kamp yapabilirsiniz. Çanakkale çadır kampı konusunda en çok ilgi gören şehirler arasında yer alıyor. Peki, en iyi deniz kenarı Çanakkale çadır kamp yerleri ve çadır kurulacak yerler nerelerdir? İşte merak ettiklerinizin yanıtı!

Çanakkale Çadır Kamp Alanları

Antik kentleri, tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Çanakkale, özellikle son yıllarda doğaseverlerin gözdesi haline geldi. Sizin için Çanakkale kamp alanlarını derledik.

Assos Kamp Alanı

Çanakkale çadır kamp yerleri arasında Assos kamp alanı oldukça popüler. Şehir merkezine 1 saat uzaklıkta yer alan Assos, tarihi kalıntılarıyla da dikkat çekiyor. Yakında tuvalet, çeşme gibi imkanlar bulunmuyor. Bu nedenle hazırlıklı olarak gitmeniz gerekiyor.

Saroz Körfezi Kamp Alanı

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen Saroz Körfezi, güzel sahili ve serin ormanlık alanları ile dikkat çekiyor. Saroz Körfezi içerisinde denize girebilir, çadır kampı yapabilir ve keyifli yürüyüşlerin tadını çıkarabilirsiniz. Kamp alanında elektrik, duş, tuvalet gibi imkanlar da bulunuyor. Üstelik toplu taşıma araçları ile kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Akvaryum Koyu Kamp Alanı

Çanakkale Bozcaada'da yer alan Akvaryum Koyu, her gün milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Toplu taşıma araçları sayesinde kolayca ulaşabileceğiniz Akvaryum Koyu, kampçıların da uğrak noktası olarak biliniyor. Elektrik, duş, tuvalet gibi ihtiyaçlarınızı kamp alanının yakınındaki tesislerden karşılayabilirsiniz. Üstelik koyun suyu o kadar berrak ki, içerisinde yüzen balıkları keyifle seyredebilirsiniz.

Kefalos Plajı Kamp Alanı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinin Eşelek semtinde yer alan Kefalos Plajı, altın sarısı kumsalı ile oldukça dikkat çekiyor. Çadır kampına uygun olan bölgede elektrik, duş, tuvalet, şezlong gibi imkanlar da bulunuyor. Kefalos Plajı kamp alanı olarak ücretli ve ücretsiz tesislerden faydalanabilirsiniz.

İmroz Kamp Alanı

Diğer adı ile Gökçeada olarak bilinen İmroz, pek çok koya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. İmroz ücretli ve ücretsiz kamp olanağını sunuyor. Yiyecek ve içeceklerinizi karşılayabilir, tuvalet, duş, elektrik gibi ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz.

Marmaros Plajı Kamp Alanı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yer alan Marmaros Plajı, muhteşem gün batımını izleyebileceğiniz alanlardan biri. Kamp olanakları arasında tuvalet, elektrik, çeşme gibi imkanlar bulunuyor. Yiyecek ve içeceklerinizi ise kamp alanına girmeden temin etmeniz gerekiyor. Marmaros Plajı, karavan ve çadır kamplarına müsait ve tamamen ücretsiz.

Gelibolu Yarımadası Kocadere Plajı Kamp Alanı

Birinci Dünya Savaşı'nın yapıldığı Gelibolu Yarımadası'nın bir kısmı günümüzde Gelibolu Milli Parkı olarak kullanılıyor. Çevrede kamp için pek çok alan bulunuyor. Bu alanlar arasında en popüleri ise Kocadere Plajı. Deniz ve çam ağaçlarının buluştuğu eşsiz manzaraya karşı kamp atabilirsiniz. Karavan ve çadır kampı yapabileceğiniz alanda duş ve tuvalet imkanı bulunuyor. Tarihi yerlere yakın olması nedeni ile sıkça tercih edilen kamp alanı, yürüyüşler için de ideal.

Yıldız Koyu Kamp Alanı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yer alan Yıldız Koyu, denize sıfır kamp olanağını ziyaretçilerine sunuyor. Dilerseniz alanda çadır kiralayabilir ya da kendi çadırınızla kamp atabilirsiniz. Tuvalet, elektrik, duş gibi imkanlardan faydalanabilirsiniz. Tesis içerisinde yatak ve yorganı olan çadırlar da mevcut.