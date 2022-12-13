Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale deprem ile uyandı! İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'de az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 13.12.2022 06:38 Son Güncelleme: 13.12.2022 06:47

Çanakkale deprem ile uyandı! İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'de az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika haberi... Çanakkale deprem ile sarsıldı. AFAD verilerine göre; Çanakkale'nin Biga ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 06.21'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken “İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale'de az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Çanakkale deprem ile uyandı! İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale’de az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Çanakkale'nin Biga ilçesinde, saat 06.21'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sarsıntıyı hissetmesiyle birlikte sosyal medyadan yaşadıkları korkuyu paylaşırken öte yandan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile detayları duyurdu. Peki, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale'de az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte yaşanan depreme dair o detaylar.

SON DAKİKA | Datça açıklarında 4 .1 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA: ÇANAKKALE'DE DEPREM

Bölge halkı sabah saatlerinde hissettiği şiddetli sarsıntıyla uyandı. AFAD ilk belirlemelerde Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandığını vurgularken öte yandan sarsıntının yerin 12.12 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Daha önce Düzce'de meydana gelen sarsıntıyla beraber Marmara bölgesi'ndeki hareketlilik sürüyor.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI! DEPREM ÇANAKKALE BİGA'DA OLDU...

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Çanakkale deprem ile uyandı! İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'de az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
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