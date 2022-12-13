Çanakkale deprem ile uyandı! İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale’de az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Çanakkale'nin Biga ilçesinde, saat 06.21'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sarsıntıyı hissetmesiyle birlikte sosyal medyadan yaşadıkları korkuyu paylaşırken öte yandan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile detayları duyurdu. Peki, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale'de az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte yaşanan depreme dair o detaylar.
SON DAKİKA: ÇANAKKALE'DE DEPREM
Bölge halkı sabah saatlerinde hissettiği şiddetli sarsıntıyla uyandı. AFAD ilk belirlemelerde Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandığını vurgularken öte yandan sarsıntının yerin 12.12 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Daha önce Düzce'de meydana gelen sarsıntıyla beraber Marmara bölgesi'ndeki hareketlilik sürüyor.
AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI! DEPREM ÇANAKKALE BİGA'DA OLDU...
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 13, 2022
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Biga (Çanakkale)
Tarih:2022-12-13
Saat:06:21:16 TSİ
Enlem:40.364 N
Boylam:27.11 E
Derinlik:12.12 km
Detay:https://t.co/luwGgXDh5f@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi