Çanakkale deprem ile uyandı! İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale’de az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Çanakkale'nin Biga ilçesinde, saat 06.21'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sarsıntıyı hissetmesiyle birlikte sosyal medyadan yaşadıkları korkuyu paylaşırken öte yandan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile detayları duyurdu. Peki, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale'de az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte yaşanan depreme dair o detaylar.