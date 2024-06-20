Çanakkale Ezine’deki orman yangını kontrol altına alındı

İlçeye bağlı Aladağ köyü yakınındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanın fark edilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı.

TAHLİYE EDİLEN MAHALLEDE BAZI BİNALAR YANDI

Yangın nedeniyle Aladağ köyü Kiremitoba Mahallesi tedbiren tahliye edildi.

Mahalledeki 3 katlı bir ev, ahır ve yem deposu yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da bölgeye gelerek söndürme çalışmasına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Havanın kararmasının ardından yangının ilerlemesini durduran ekipler, yoğun çabalar sonucu alevleri kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.