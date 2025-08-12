Çanakkale Güzelyalı’da yangın: Villalar ve otomobiller küle döndü, köyler boşaltıldı

Yangın nedeniyle Güzelyalı ve Halileli köyleri ile Erenköy bölgesinde toplam 2 bin 90 kişi tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Güzelyalı'da bazı villalar tamamen yanarken, çok sayıda araç da kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 77 kişi sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

DENİZDEN KURTARMA OPERASYONU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dardanos mevkisinde yangın nedeniyle mahsur kalan 84 kişinin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait deniz araçlarıyla güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi'ndeki vatandaşlar ise GESTAŞ'a ait feribotlarla Çanakkale Boğazı üzerinden tahliye edildi.

ORMAN GENEL MÜDÜRÜ ALEVLERİN ORTASINDA KALDI

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, alevlerin arasında kalarak zor anlar yaşadı. Karacabey, ekiplerin hızlı müdahalesiyle bölgeden çıkarıldı. Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Çanakkale'de devam eden yangını en kısa sürede kontrol altına alabilmek için gece boyunca süren müdahalemiz yeni günle birlikte aralıksız devam ediyor. Ormanın kahramanları yürekleri ferahlatan haberi verebilmek için havadan ve karadan durmaksızın mücadele ediyor."

GECE BOYUNCA MÜDAHALE, SABAH HAVADAN DESTEK

Gece boyunca 79 arazöz, 39 itfaiye aracı, 11 dozer, 92 araç ve 770 personel yangınla mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başlatıldı. Çanakkale İl Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karadan müdahalenin gece boyunca kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Havanın aydınlanması ile beraber 7 uçak, 6 helikopter ile havadan da etkili müdahaleye başlandı. Şu an itibariyle yerleşim yerleri için yakın bir tehlike bulunmamaktadır. Yangını kontrol altına almak için bütün ekipler sahada çalışıyor" ifadelerini kullandı.