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Giriş Tarihi: 13.1.2024 16:33

Çanakkale ilginç olay: Başka dolandırıcıları yakalattı!

Çanakkale hareketli anlar yaşandı... Para ve altınları telefon dolandırıcılarına kaptıran İ.S. (80) adlı kadın, bir gün sonra kendisini aynı yöntemle dolandırmaya çalışan başka şüphelileri suçüstü yakalattı...

DHA
Çanakkale ilginç olay: Başka dolandırıcıları yakalattı!

Olay, 9 Ocak'ta Lapseki ilçesi Çardak beldesinde meydana geldi. Dolandırıcılar, telefonla aradıkları İ.S.'ye kendilerini 'askeri personel' olarak tanıtıp, terör örgütüne karıştıklarını, bu olaydan kurtulması için para vermesi gerektiğini söyleyip, ikna etti. İ.S., 25 çeyrek altın, 1 yarım altın, 4 tam altın, 3 altın zincir, 33 gram altın bilezik, 400 euro ve 20 bin TL'yi dolandırıcılara verdi. Parayı ve altınları alan dolandırıcılar kaçtı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
10 Ocak'ta da İ.S.'yi bu kez başka kişiler telefonla arayıp, yine aynı şekilde dolandırmaya çalıştı. Bu defa dolandırılacağını anlayan İ.S., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda, bu seferki şüphelilerin Y.K. ve M.K. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, İ.S.'yi dolandırmaya geldikleri sırada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Çanakkale ilginç olay: Başka dolandırıcıları yakalattı!
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