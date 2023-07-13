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Giriş Tarihi: 13.7.2023 01:49

Çanakkale-İzmir kara yolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinin girişinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı kaza sonrası kapatılan Çanakkale-İzmir kara yolunda ulaşım, İzmir istikametine tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

AA
Çanakkale-İzmir kara yolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İddiaya göre, Çanakkale'den İzmir istikametine giden, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen domates yüklü kamyonun freni, Çanakkale-İzmir kara yolunun Küçükkuyu girişinde patladı.

Kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, önünde seyir halinde olan 35 TIS 39 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan kamyon daha sona aynı yönde ilerleyen 35 EKS 068 plakalı yolcu otobüsüne ve 06 CKE 758 plakalı otomobile de çarptıktan sonra devrildi. Kamyonun kasasındaki domatesler yola savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 35 TIS 39 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Otomobildeki yaralılar ile yaralı kamyon sürücüsü ve yanında yer alan kişi de Edremit'teki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapatılan Çanakkale-İzmir kara yolu, İzmir istikametine tek şeritten kontrollü olarak açıldı.

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Çanakkale-İzmir kara yolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
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