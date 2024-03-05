Çanakkale ruhuna anlamlı selam

Kültürel mirasın ve yaşam alanlarının gelecek nesillere taşınması için "Zafere Selam" projesini Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Ebedi Protokol çerçevesinde sürdüren ve alanın yenilenmesi için yapılan çalışmaları destekleyen Filli Boya, zaferin 109. yıldönümünde kapsamlı bir belgeseli Türkiye'ye sunuyor.Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda önemli bir tarihsel dönemeç olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, gelecek için güç ve ilham vermeye devam ettiği fikrinden yola çıkan "Çanakkale Ruhuna Selam" belgeselinin ilk gösterimi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Filli Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu ve çok sayıda davetlinin katılımı ile yapıldı. Filli Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu "5 yıldır Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı ile beraber ülkemize büyük faydalar sağlayacağına inandığımız bir seferberlik hali içindeyiz. Çanakkale'deki tarihi alanın 'Ebedi' destekçisi olarak işbirliğimizi en üst mertebede yürütüyoruz. 5 sene önce başlayan Zafere Selam projemizle beraber gazi köylerimizi, okullarımızı boyadık." ifadelerini kullandı.