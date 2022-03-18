Çanakkale Şehitleri törenle anıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 7'nci yıl dönümünde, Silivri Sahili Atatürk Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Atatürk anıtı önüne çelenk sunumu ile başlayan törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler 1. Alay Komutanlığı Muhabere Yarbay Hakan Yakın, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Furkan Dicle, Silivri Muharip Gaziler Derneği Başkanı Adnan Gürcan, siyasi parti ilçe başkanları, kurum ve daire müdürleri, muhtarlar, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Anma töreni kapsamında Silivri Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Silivri Belediyesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silivri Şubesi, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk sunumu sonrası Jandarma Teğmen Bestami Morca tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Program, Yeni Mahalle ve Alibey Mahallesi mezarlığında bulunan şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.