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Giriş Tarihi: 7.1.2023 07:23

Çanakkale Valiliği'nden deprem açıklaması

Ege Denizi'ndeki meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde Çanakkale'de herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

AA
Çanakkale Valiliği’nden deprem açıklaması

Ege Denizi'ndeki meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde Çanakkale'de herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde saat 04.52'de, merkez üssü Midilli Adası olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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Çanakkale Valiliği'nden deprem açıklaması
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