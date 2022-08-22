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Giriş Tarihi: 22.8.2022 22:47

Çanakkale Valiliği'nden sağanak ve yıldırım uyarısı

Çanakkale Valiliği, kentte cuma gününe kadar devam edecek yağışlı hava dolayısıyla vatandaşları uyardı.

AA
Çanakkale Valiliği’nden sağanak ve yıldırım uyarısı

Valilikten yayınlanan mesajda, kent genelinin yağışlı bir hava kütlesinin etkisi altına girdiği belirtildi. Söz konusu hava durumunun 26 Ağustos Cuma gününe kadar etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kentte cuma gününe kadar gök gürültülü sağanak yağış beklenmekte olup, yıldırım düşme riski artacağından yağış anında ağaç, telefon ve elektrik direkleri gibi yüksek objelerden uzak durulmalı, denize girilmemeli, zorunlu olmadıkça açık arazide bulunulmamalıdır."

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Çanakkale Valiliği'nden sağanak ve yıldırım uyarısı
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