Çanakkale yangınında zeytinlikler tehlikede

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor. Merkeze bağlı Gökçalı Köyü'nde sürülmüş bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle büyüyen alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale başlatan ekiplere destek olmak için köylüler tankerlerle su taşıyor. Yoğun dumanın yükseldiği, yakınında zeytinliklerin de bulunduğu bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.