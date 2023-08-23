Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale yangınlarının orta yerinde tepki çeken paylaşım! "Gün batımını izleyemiyorum"
Giriş Tarihi: 23.8.2023 13:46 Son Güncelleme: 23.8.2023 13:48

Çanakkale yangınlarının orta yerinde tepki çeken paylaşım! "Gün batımını izleyemiyorum"

Çanakkele'de çıkan orman yangını 21 saattir aralıksız devam ediyor. Devlet tüm birimleriyle yangına müdahale etmeye devam ederken, hava araçlarının su alabilmesi için Çanakkale Boğazı çift taraflı olarak kapatıldı. Öte yandan 9 köyden 1251 vatandaşımız tahliye edildi. söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken bir sosyal medya kullanıcısının Bozcaada tatilinde yaptığı paylaşım büyük tepki topladı. Polente Tepesi’nde  tatil yapan  E.K. ,  herkesin ciğerleri yanarken, şehri duman kaplaması nedeniyle gün batımını izleyemediğini söyleyerek dert yakındı.

Cennete ÜSTEMEL Cennete ÜSTEMEL
Çanakkale yangınlarının orta yerinde tepki çeken paylaşım! Gün batımını izleyemiyorum

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde Damyeri mevkiindeki ormanlık alanda başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. 1500 hektar alanda etkili olan yangın bölgede büyük paniğe olurken, tüm ülkenin de adeta ciğerlerini yaktı.

GÜN BATIMINI SEYREDEMEMİŞ
8 uçak 26 helikopter binlerce personel yanığı söndürmeye çalışırken Bozcaada'da tatil yapan E.K. isimli bir tatilcinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.

Görenlerin tepkisini çeken paylaşımda E.K. isimli bir tatilci yangın nedeniyle gün batımını izleyemediğini söyleyerek dert yakındı. E. K. paylaşımına "Çanakkale'deki yangın sebebiyle gün batımını doyasıya izleyememenin verdiği hayal kırıklığı" yazdı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
E.'K. nin bu paylaşımı büyük tepki topladı. Bazıları "bu kadarına da pes derken" gelen tepkiler üzerine E.K. paylaşımını sildi.

Son dakika: Bakan Yumaklı açıkladı: Çanakkale'deki yangının ilerlemesi durduruldu! Hayati tehlikesi olan vatandaşımız yok!

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Çanakkale yangınlarının orta yerinde tepki çeken paylaşım! "Gün batımını izleyemiyorum"
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