Çanakkale yangınlarının orta yerinde tepki çeken paylaşım! "Gün batımını izleyemiyorum"

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde Damyeri mevkiindeki ormanlık alanda başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. 1500 hektar alanda etkili olan yangın bölgede büyük paniğe olurken, tüm ülkenin de adeta ciğerlerini yaktı.