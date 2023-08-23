Çanakkale yangınlarının orta yerinde tepki çeken paylaşım! "Gün batımını izleyemiyorum"

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde Damyeri mevkiindeki ormanlık alanda başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. 1500 hektar alanda etkili olan yangın bölgede büyük paniğe olurken, tüm ülkenin de adeta ciğerlerini yaktı.
GÜN BATIMINI SEYREDEMEMİŞ
8 uçak 26 helikopter binlerce personel yanığı söndürmeye çalışırken Bozcaada'da tatil yapan E.K. isimli bir tatilcinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
E.'K. nin bu paylaşımı büyük tepki topladı. Bazıları "bu kadarına da pes derken" gelen tepkiler üzerine E.K. paylaşımını sildi.