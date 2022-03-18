Birleşmiş Dernekler Federasyonu İstanbul İl Başkanı Başkan Çolak mesajında; "Çanakkale Zaferi bir savaş değil destan ve millet iradesidir. Çanakkale Zaferi, 300 bine yakın kahraman şehidin ve şehitlerin ardında kalan annelerin, evlatların, eşlerin, kardeşlerin zaferidir. Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yılını kutlayacağız. Tarihimizde parıldayan, dersler içeren, yol gösteren ve bizi milletlere anlatan bu kutlu zafer, bugün bizi anlatmaya yetmez dediğimiz sayısız başarımızın, kişisel zaferlerimizin, imzalarımızın ardında adeta bir güneş gibi durmaktadır. Savaşlar dünya tarihinde sürekli olacaktır. Ama Çanakkale bir savaş değildir, o bir destandır. İmkansızlığın irade ve imanla nasıl baş edemeyeceğini bize anlatır. 107 yıl önce bu topraklarda tarih yazan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; tarih boyunca vatanı, devleti, bayrağı için canını feda etmiş tüm aziz şehitleri, gazileri, bugünleri armağan eden tüm kahramanları ve teröre kurban verdiğimiz vatandaşlarımızı, saygı, minnet ve şükranla anıyoruz." şeklinde konuştu