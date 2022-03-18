Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü Şanlıurfa’da kutlandı

Şanlıurfa'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri Şanlıurfa'da Yeni Şehitlik Anıtına çelenk sunma töreniyle başladı. Mardin yolunda bulunan Belediye Asri Mezarlığındaki Şehitliğe Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başta olmak üzere; 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şehit Aileler dernek başkanı Mehmet Yavuz, İlçe Belediye Başkanları, Kaymakamlar, Vali yardımcıları, daire amirleri, askeri erkan ve sivil toplum temsilcileri katıldı.
Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu, ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in Şehitlikteki kabirlere protokol tarafından kırmızı karanfil bırakıldı.