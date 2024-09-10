Çanakkale’de 12 yaşındaki Resul kayıp! Geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde 12 yaşındaki Resul Guliyev, evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. İlk okul günü olan sabah annesi Yakut Askerova ile birlikte okula giden küçük Resul, dönüşte çantasının yırtıldığını fark edince durumu annesine bildirdi. Annesi tarafından uyarılınca korkuya kapılan Resul, evden kaçtı. Aile, akşam saatlerinde oğullarının eve dönmediğini fark edip durumu hemen 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, köy içinde ve çevresinde yoğun bir arama çalışması başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelenirken, Resul'un en son köy çıkışına doğru ilerlediği görüntüler ortaya çıktı.

Annenin Yürek Burkan Sözleri

Arama çalışmalarına gece boyunca katılan anne Yakut Askerova, sabah saatlerinde eve döndüğünde olayın detaylarını anlattı, "Resul, 6. sınıfa gitmesi gerekirken bir yıl tekrar ettiği için bu yıl 5. sınıfa başladı. Okulun ilk günüydü, sabah beraber gittik. Okul sonrası eve geldiğinde çantasının su bölmesi yırtılmıştı. Bana söylediğinde istemsizce kızdım. O da 'Anne dikersen olur' dedi ama ben üzerine fazla gittim. Keşke demeseydim, korkmuş ve evden çıkmış."

Daha önce de benzer bir şekilde evden kaçtığını belirten anne Yakut Askerova, köyde ve merkezde yakınları olmadığını söyledi. Resul'un köy çıkışındaki kameraya takılan görüntüsünü gördükten sonra biraz olsun rahatladığını dile getirdi.

Aramalar Sürüyor

Kayıp çocuğun bulunması için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmaları yeniden başladı. Jandarma ve AFAD ekipleri, köy çevresinde arama yapmaya devam ederken, aile çaresizce oğullarından gelecek iyi bir haber bekliyor.