Çanakkale’de 25 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

Sahil Güvenlik ekiplerinin devriye görevi sırasında Bozcaada ilçesi açıklarında şüpheli bir lastik bot tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG-23 botu, lastik botu durdurarak kontrol altına aldı. Yapılan incelemede botta, Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen ve Azerbaycan uyruklu 1 göçmen kaçakçısı bulundu.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.