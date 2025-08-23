Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale’de 25 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
Çanakkale Boğazı’nda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla, Bozcaada açıklarında lastik bot içinde 15’i çocuk olmak üzere 25 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin devriye görevi sırasında Bozcaada ilçesi açıklarında şüpheli bir lastik bot tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG-23 botu, lastik botu durdurarak kontrol altına aldı. Yapılan incelemede botta, Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen ve Azerbaycan uyruklu 1 göçmen kaçakçısı bulundu.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

