Çanakkale’de 5 kişi ölmüştü: TIR şoförünün cezası belli oldu!

Olay, 10 Ocak tarihinde Biga- Çanakkale kara yolunun 15'inci kilometresinde Balıklıçeşme köyü yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den Biga yönüne giden Birkan Gugul (43) yönetimindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan Taha Kurtoğlu yönetimindeki 31 DM 094 plakalı TIR'a yandan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Birkan Gugul ile yanındaki Hasan Tahsin Ergün (28), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri İlknur Arslan (22), Eda Ertekin (20) ve Damla Aytaş (20) hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Taha Kurtoğlu tutuklandı.