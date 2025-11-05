Çanakkale’de acı kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti! Kayganlaşan yolda giderken...

Acı kaza, Gelibolu ilçesinde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Celal Nuri İleri caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan 38 yaşındaki Cenk Atsay, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu düştü.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı Atsay, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Atsay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.