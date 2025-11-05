Çanakkale’de acı kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti! Kayganlaşan yolda giderken...

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı Atsay, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Atsay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.