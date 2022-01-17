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Giriş Tarihi: 17.1.2022 23:10

Çanakkale'de balıkçıların ağına 2 köpek balığı takıldı

DHA
Çanakkale’de balıkçıların ağına 2 köpek balığı takıldı

Çanakkale Boğazı'nda sardalya avına çıkan gırgır teknesinden bırakılan ağlara pamuk cinsi 2 köpek balığı takıldı. Diğer balıklarla birlikte tekneye çekilen köpek balıkları tekrar denize bırakıldı

Çanakkale Boğazı'nın Karanlık Liman mevkisi açıklarında avlanan Çalı Balıkçılık isimli gırgır teknesi, sabaha karşı sardalya sürüsü için ağlarını denize bıraktı. Bir süre sona toplanan ağların haznesinde yaklaşık 1'er metre uzunluğunda 2 köpek balığı olduğu görüldü.



Sardalya ile birlikte tekneye çekilen pamuk cinsi köpek balıkları teknenin reisi Naci Karabiber'in talimatıyla denize bırakıldı. Karabiber, köpek balıklarını denize salarken, hayvanlara zarar verilmemesi için gemicilere uyarılarda bulunduğunu söyledi.



Tekrar denizle buluşan köpek balıkları teknenin yanında bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.

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Çanakkale'de balıkçıların ağına 2 köpek balığı takıldı
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