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Giriş Tarihi: 24.1.2023 15:40

Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen hasta organlarıyla 5 kişiye umut oldu

Çanakkale'de geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 hastaya umut oldu. Kentte 6 gün önce trafik kazası sonucu beyin kanaması geçiren Cihan Poyraz (61) Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Poyraz'ın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine Organ Nakli Koordinatörü Uzman Dr. Azem Ülkü ile hemşire Gönül Pınarcıoğlu, hastanın ailesi ile görüştü. Görüşme sonrası aile organ bağışı kararı aldı.

AA
Çanakkale’de beyin ölümü gerçekleşen hasta organlarıyla 5 kişiye umut oldu

Organ Nakil Merkeziyle yapılan görüşmenin ardından Poyraz'ın bir böbreği ve iki korneası Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi, bir böbreği ve karaciğeri ise Bursa Uludağ Üniversitesinde bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser, Cihan Poyraz'a Allah'tan rahmet dilediklerini belirterek, örnek olacak duyarlı davranışlarından dolayı kederli ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Organ nakli ekibine de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Keser, "Yıllardır Sağlık Bakanlığı tarafından sürekli takdir alarak hastanemizi gururlandıran fedakar koordinasyon ekibimiz Dr. Azem Ülkü ve hemşire Gönül Pınarcıoğlu ile yoğun bakım uzmanlarımız Dr. Levent Uğur, Dr. Ayşen Erer, Dr. Ferhan Aydemir ve yoğun bakım hemşirelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

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Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen hasta organlarıyla 5 kişiye umut oldu
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