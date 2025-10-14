Çanakkale’de çocukların kavgasına babalar karıştı: 1 ölü!

Olay, Esenler Mahallesi Bahçelievler 10'uncu Etap Kutluay Apartmanı'nın bahçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastanede görevli sağlık astsubayı olduğu öğrenilen C.B. ile emekli astsubay G.Y.'nin çocuklarının kavgası sebebiyle husumetli olduğu öğrenildi.