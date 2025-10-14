Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale'de çocukların kavgasına babalar karıştı: 1 ölü!
Giriş Tarihi: 14.10.2025 20:37 Son Güncelleme: 14.10.2025 20:43

Çanakkale’de, çocuklarının kavga etmesi sebebiyle aralarında husumet bulunan C.B., ile G.Y. apartmanın önünde tartışmaya başladı. C.B., tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu komşusu G.Y.’yi tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Esenler Mahallesi Bahçelievler 10'uncu Etap Kutluay Apartmanı'nın bahçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastanede görevli sağlık astsubayı olduğu öğrenilen C.B. ile emekli astsubay G.Y.'nin çocuklarının kavgası sebebiyle husumetli olduğu öğrenildi.

TABANCAYLA SIRTINDAN VURDU

C.B., komşusu G.Y. ile apartmanın önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.B., yanındaki tabanca ile G.Y.'yi sırtından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

G.Y OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede G.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şüpheli C.B., suç aleti silah ile birlikte olay yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

