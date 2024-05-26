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Giriş Tarihi: 26.5.2024 14:12 Son Güncelleme: 26.5.2024 14:18

Çanakkale'de feci kaza: 2 ölü

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Tavaklı iskele mevkinde dün akşam saatlerinde saat 22:30 sıralarında kaza meydana geldi.

Cennete ÜSTEMEL Cennete ÜSTEMEL
Çanakkale’de feci kaza: 2 ölü

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Tavaklı iskele mevkinde dün akşam saatlerinde saat 22:30 sıralarında Selçuk Eşkin (28) hakimiyetindeki otomobil nedeni belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarında ağaca çarptı.

Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sürücü Selçuk Eşkin ve yolcu Metin Taner (34) sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Selçuk Eşkin ve Metin Taner'in cenazeleri Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme jandarma ekipleri tarafından başlatıldı.

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Çanakkale'de feci kaza: 2 ölü
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