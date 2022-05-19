Çanakkale’de feci kaza! Aynı aileden 3 kişi yaralandı

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü N.T. ile eşi ve çocuğu yaralandı. Çanakkale'de hastaneye gittikten sonra Çan'a döndükleri öğrenilen aile, Çanakkale İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.