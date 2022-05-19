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Giriş Tarihi: 19.5.2022 11:31

Çanakkale'de feci kaza! Aynı aileden 3 kişi yaralandı

İHA
Çanakkale’de feci kaza! Aynı aileden 3 kişi yaralandı

Çanakkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yok kenarındaki duvara çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çanakkale-Çan karayolu Sarıbeyli köyü yakınlarında meydana gelen kazada, N.T. idaresindeki 17 AAB 364 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü N.T. ile eşi ve çocuğu yaralandı. Çanakkale'de hastaneye gittikten sonra Çan'a döndükleri öğrenilen aile, Çanakkale İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Çanakkale'de feci kaza! Aynı aileden 3 kişi yaralandı
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