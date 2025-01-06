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Giriş Tarihi: 6.1.2025 17:59

Çanakkale’de fırtına sebebiyle o feribot seferleri iptal edildi!

Çanakkale’de olumsuz hava şartları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.

AA
Çanakkale’de fırtına sebebiyle o feribot seferleri iptal edildi!

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den 09.00 ve 13.00, Gökçeada'dan 07.00 ve 11.00 seferlerinin yapılacağı, Kabatepe'den 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan 13.00 ve 17.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu. Geyikli-Bozcada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferleri yapılacağı, Geyikli'den 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan ise 14.00 ve 18.00 seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.

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Çanakkale’de fırtına sebebiyle o feribot seferleri iptal edildi!
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