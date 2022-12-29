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Giriş Tarihi: 29.12.2022 16:07

Çanakkale'de fuhuş baskını: 5 kişi gözaltında!

Çanakkale'de hareketli anlar yaşandı... Polis ekiplerince yapılan operasyonda; yabancı uyruklu 14 kadına fuhuş yaptırdığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

DHA
Çanakkale’de fuhuş baskını: 5 kişi gözaltında!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından yurt dışından getirilen kadınlara fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti. Ekipler, 26 Aralık'ta kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda N.E., Ü.G., A.G., Ş.E. ve B.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin, Orta Asyalı ve Afrikalı 14 kadını sosyal medyadaki fuhuş ilanları üzerinden kendilerine ulaşanlara pazarladıkları saptandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi...

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Çanakkale'de fuhuş baskını: 5 kişi gözaltında!
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