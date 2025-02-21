Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale’de hasarlı tırı çalan 5 şüpheli Konya’da yakalandı
Giriş Tarihi: 21.2.2025 19:12 Son Güncelleme: 21.2.2025 19:28

Çanakkale’de hasarlı tırı çalan 5 şüpheli Konya’da yakalandı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak Beldesi’nde hasarlı olarak park halinde bulunan bir çekici tırın çalınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan detaylı inceleme sonucunda çalınan tırın Konya’ya götürüldüğü tespit edilirken, olayla ilgili 5 şüpheli yakalandı.

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Çanakkale’de hasarlı tırı çalan 5 şüpheli Konya’da yakalandı

Olay, 8 Şubat 2025 tarihinde meydana geldi. N.S. isimli şahsa ait Scania marka çekici tırın bulunduğu yerden çalındığı ihbarı üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda çalınan çekici tırın Konya'ya götürüldüğü belirlendi. Konya'da iki iş yerine düzenlenen operasyonda, tır bulunarak sahibine teslim edilmek üzere el konuldu.

Hırsızlık olayına karışan 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.

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Çanakkale’de hasarlı tırı çalan 5 şüpheli Konya’da yakalandı
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