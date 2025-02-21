Çanakkale’de hasarlı tırı çalan 5 şüpheli Konya’da yakalandı

Olay, 8 Şubat 2025 tarihinde meydana geldi. N.S. isimli şahsa ait Scania marka çekici tırın bulunduğu yerden çalındığı ihbarı üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda çalınan çekici tırın Konya'ya götürüldüğü belirlendi. Konya'da iki iş yerine düzenlenen operasyonda, tır bulunarak sahibine teslim edilmek üzere el konuldu.

Hırsızlık olayına karışan 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.