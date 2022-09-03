Çanakkale’de ki kaza ile ilgili Kocaeli Valiliğinden açıklama

Kocaeli Valiliği, Kocaeli'nden Çanakkale'ye gitmekte olan ve Ezine İlçesinde kaza yapan tur otobüsü ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi, "İlimizden Çanakkale iline Turizm amaçlı giden tur otobüsü Çanakkale ili sınırları içerisinde araç şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu tek taraflı trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen elim trafik kazası nedeniyle 2'si ağır olmak üzere yaralanan 55 vatandaşımızdan 1'i vefat etmiş olup kazanın meydana geldiği bilgisi alınır alınmaz Valimiz Seddar Yavuz koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte konu takip edilmektedir.

Sabah 9:00 civarı meydana gelen trafik kazasının ilk dakikasından itibaren kaza mahalline giderek gerekli koordinasyonun zaman kaybedilemeden kurulmasını sağlayan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başta olmak üzere ekibine teşekkür ediyoruz. Trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralı olan ve Çanakkale de ki çeşitli hastanelerde tedavileri devam eden vatandaşlarımıza ve tüm Kocaelili hemşehrilemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"