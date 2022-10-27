Çanakkale’de korkunç olay! Bankta otururken silahla vuruldu, hayatını kaybetti

Olay, Çanakkale merkez Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi.
Parkta bulunan bankta oturan İpek Kürşat (36), henüz kimliği bilinmeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından silah ile vuruldu.
Parkta bulunan çocuklar ve yetişkinler panikle etrafa kaçışırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Kürşat'a olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.