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Giriş Tarihi: 27.10.2022 12:55

Çanakkale'de korkunç olay! Bankta otururken silahla vuruldu, hayatını kaybetti

Çanakkale'de bankta otururken arkasından gelen şüpheli ve şüpheliler tarafından silahla vurulan kadın, hayatını kaybetti.

İHA
Çanakkale’de korkunç olay! Bankta otururken silahla vuruldu, hayatını kaybetti

Olay, Çanakkale merkez Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi.

Parkta bulunan bankta oturan İpek Kürşat (36), henüz kimliği bilinmeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından silah ile vuruldu.

Parkta bulunan çocuklar ve yetişkinler panikle etrafa kaçışırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Kürşat'a olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

İpek Kürşat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Çanakkale'de korkunç olay! Bankta otururken silahla vuruldu, hayatını kaybetti
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