Çanakkale’de ‘Narko Noel’ operasyonu: 26 gözaltı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında sabah saatlerinde 'Narko Noel' operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında 26 şüpheliye yönelik 21 adrese, 180 personel, 2 polis botu ve helikopterin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 299,63 gram sentetik 'kannabinoid' isimli uyuşturucu madde , 448 sentetik ecza maddesi, 15,82 gram metamfetamin, 4,21 gram esrar, 3 tabanca, 3 tüfek ve 54 tabanca/tüfek fişeği ele geçirildi.

Öte yandan operasyon sırasında yapılan kimlik sorgulamalarda çeşitli suçlardan haklarında toplamda 56 yıl 46 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari yakalandı. 26 şüpheli ve 7 firarinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.