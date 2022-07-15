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Giriş Tarihi: 15.7.2022 15:28 Son Güncelleme: 15.7.2022 15:29

Çanakkale'de öldürülmüştü: Nazmi Arıkan'ın şoförü Şerif Eker'e veda

Çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan'ın şoförü Şerif Eker (46) Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Şerif Eker'in ailesi, arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı

DHA
Çanakkale’de öldürülmüştü: Nazmi Arıkan’ın şoförü Şerif Eker’e veda

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker Gelibolu'nun Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde önceki gece bıçaklanarak öldürüldü. Ekiplerin çalışmasının ardından cenazeler Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cenazelerin otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edildi.

Nazmi Arıkan'ın şoförü Şerif Eker'in cenazesi Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü'nde bulunan Selam Camii'ne getirildi. Abi Ahmet Eker ve yakınları taziyeleri kabul etti. Cenazeye Şerif Eker'in ailesi, arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şerif Eker Mahmut Şevket Paşa Köyü mezarlığında toprağa verildi...

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Çanakkale'de öldürülmüştü: Nazmi Arıkan'ın şoförü Şerif Eker'e veda
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