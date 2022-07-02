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Giriş Tarihi: 2.7.2022 15:35 Son Güncelleme: 2.7.2022 15:37

Çanakkale’de ormanlık alanlara girmek yasaklandı

Çanakkale’de ormanlık alanlara girmek yasaklandı

Çanakkale’de, son zamanlarda artan orman yangınları ve meteorolojik şartlar nedeniyle ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Son günlerde ülke genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Çanakkale Valiliğince ormanlık alanlara girişler 2 Temmuz ile 15 Eylül tarihleri arasında yasaklandı.

Çanakkale Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nca alınan kararlarda; tüm iletişim araçları kullanılarak vatandaşlarımızın orman yangınları riski konusunda Çanakkale Vilayeti dahilinde ki kamu kurum ve kuruluşlarda orman yangınlarında kullanılabilecek (Dozer, greyder, loder, treyler, itfaiye aracı, arazöz vb.) her türlü araç ve gereçlerin görevli elemanları ile birlikte kritik hava hallerinde, her an kullanılmak üzere göreve hazır olarak bekletilecek. Orman idaresinin talebi üzerine ilgili araçların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyonun Çanakkale İli Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yerine getirilecek. Orman yangınlarına sebebiyet verenlerin tespiti gayesi ile gerekli önlemlerin alınması, şüphelisi tespit edilenler ile ilgili olarak kanunda öngörülen yasal işlemler uygulanacak.

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Çanakkale’de ormanlık alanlara girmek yasaklandı
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