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Giriş Tarihi: 6.10.2022 17:41 Son Güncelleme: 6.10.2022 17:59

Çanakkale’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Çanakkale’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde E.Ç'nin adresinde yapılan aramada, üstünde figürler bulunan 42 sikke, mühür benzeri 7 metal obje, gri renkli yüzük, üstünde metal objeler bulunan üstü paslanmış zincir uçlu düdük, üstünde ay yıldız bulunan 2 metal obje, farklı büyüklükte 16 metal obje, ucu sivri 2 metal obje, 3 saydam renkli obje, 2 farklı çap ve büyüklükte paslanmış eski fişek, üstünde tuğra şekli olan Arap harfleri ile yazılmış kağıt evrak, 2 sayfa elle yazılmış kroki, büyük beyaz kağıda elle yazılmış kroki, 3 ölçekli topoğrafik harita benzeri kroki, metal arama detektörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.Ç. emniyette hakkında yapılan adli işlem sonrası, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

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Çanakkale’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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